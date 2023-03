Rimini. Renzi (FdI): "Chiederò un Consiglio Comunale sull’area dell’ex Nuova Questura, non possiamo perdere altri 10 anni!"

Condividi l'articolo

Comunicato del Consigliere Comunale Gioenzo Renzi

A seguito del mio intervento nell’incontro pubblico promosso da ASI sull’area dell’ex Nuova Questura:

Chiederò un Consiglio Comunale sull’area dell’ex Nuova Questura, non possiamo perdere altri 10 anni!

Il problema della Questura dura da 23 anni, l’area dell’ex nuova Questura è il simbolo dell’abbandono e del degrado, che mortifica l’immagine della nostra città.

L’Amministrazione Comunale non deve respingere in maniera pregiudiziale l’accordo di programma, che è lo strumento consentito dalla normativa urbanistica per la pianificazione delle destinazioni d’uso, e deve dialogare con tutti per perseguire l’interesse pubblico.

Non si può rinviare la soluzione del problema all’approvazione del nuovo strumento urbanistico (PUG), per il quale sono previsti tempi lunghi come accaduto con l’approvazione del PSC e del RUE (che ha impegnato 10 anni).

Raccoglierò subito le firme tra i colleghi della minoranza, per proporre un Consiglio Comunale tematico sull’area dell’ex nuova Questura e sulle proposte dell’accordo di programma.

Non possiamo perdere assolutamente altri 10 anni (dopo i 20 già passati), per riqualificare quest’area nel cuore della città.

Gioenzo Renzi

Capogruppo Consigliare di Fratelli d’Italia