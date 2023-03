Rimini. Renzi (FdI): "Quando si realizzerà la riqualificazione di via Antonia de Barignano, madre di Sismondo Malatesta, richiesta da vent’anni? "

Condividi l'articolo

Comunicato del Consigliere Comunale Gioenzo Renzi

Quando si realizzerà la riqualificazione di via Antonia de Barignano, madre di Sismondo Malatesta, richiesta da vent’anni?

Dopo 5 interrogazioni consigliari presentate il 24/04/2002, 03/03/201, 09/05/2019, 29/07/2021, 23/03/2023, l’ultima ieri sera, nonostante sia trascorso un ventennio, perdura la situazione di degrado della stradina di collegamento tra la Via Garibaldi e Castel Sismondo, intitolata ad Antonia de Barignano, madre di Sigismondo Malatesta.

Restano ancora senza seguito le richieste di interventi di riqualificazione.

La strada divenuta il 18/03/2016 di proprietà comunale (dopo il trasferimento dal demanio statale, prima era in concessione alle ex Ferrovie Padane per il transito del trenino Rimini-Novafeltria fino al 1960) è sempre in uno stato pietoso.

Ho richiesto i seguenti interventi di riqualificazione:

La pavimentazione della stradina, lunga circa 200 metri e larga 5 metri, con il cemento architettonico, per eliminare lo strato di polvere da cui è ricoperta, che si solleva al minimo transito dei ciclisti e veicoli autorizzati (moto e auto), rende l'aria irrespirabile ai passanti e invade le case antistanti;

l'eliminazione delle numerose e profonde "buche" sulla strada che con la pioggia la riducono ad un percorso tra "pozzanghere" e fango;

l'installazione dei lampioni d'illuminazione pubblica, oggi completamente inesistente, per consentire la visibilità e la sicurezza nelle ore notturne;

Il restauro delle Mura Medievali dei Bastioni Occidentali che sovrastano la stradina, rattoppate in modo precario e senza alcun rispetto del valore storico;

Il rispetto della ZTL nella suddetta stradina con la circolazione consentita alle biciclette e ai veicoli autorizzati, nel senso unico direzione Ravenna;

La valorizzazione di questo percorso ciclo-pedonale, alternativo al transito sulla Circonvallazione Occidentale e di collegamento tra il Borgo Mazzini e Castel Sismondo.

Gioenzo Renzi

Capogruppo consigliare di Fratelli d’Italia