Rimini. Renzi: “Giorno del Ricordo: l’Amministrazione Comunale non ha risposto sul Giardino Vittime delle Foibe dimenticato!”

Giorno del Ricordo: l’Amministrazione Comunale non ha risposto sul Giardino Vittime delle Foibe dimenticato!

Con l’interrogazione consigliare, giovedi scorso, ho chiesto per quali ragioni l’Amministrazione Comunale, nella commemorazione del Giorno del Ricordo, ha ignorato il Giardino Vittime delle Foibe e non ha deposto neanche una corona di alloro sulla targa così intitolata.

Il Vice Sindaco Bellini e l’Ass. Bragagni, non hanno risposto né in Consiglio, nè per iscritto, alla domanda chiara e semplice.

E’ un dovere morale dell’Amministrazione Comunale, a nome della Città di Rimini, onorare senza riserve, le migliaia di Vittime delle Foibe, a cui è intitolato il Giardino, che non può essere dimenticato, proprio nel Giorno del Ricordo.

Dovrebbe essere “naturale” la presenza della Amministrazione Comunale nel Giardino intitolato alle Vittime delle Foibe per ricordare le migliaia di Italiani, eliminati dall’odio politico ed etnico, dopo 60 anni di negazionismo e di provocatorio giustificazionismo,

Basta con le reticenze e l’ipocrisia, continuiamo a chiedere all’Amministrazione Comunale, nel Giorno del Ricordo, di deporre una corona di alloro, a nome della città di Rimini, sulla targa del Giardino Vittime delle Foibe, da rispettare come memoria delle migliaia di Italiani Martiri.

Gioenzo Renzi

Capogruppo consigliare di Fratelli d’Italia