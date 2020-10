Rimini. Report sicurezza Sole 24 Ore: introdotto peso turistico

https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/

Nell’analisi nazionale sulla sicurezza il Sole 24 Ore per la prima volta pesa anche la componente turistica sul territorio riminese, che così scende dal podio delle città meno sicure per comparire tra quelle con i migliori trend. Una novità alla quale plaude il sindaco Gnassi: “L’inedita introduzione del ‘peso’ dei flussi turistici su questa graduatoria, richiesta più e più volte proprio per non dare corda a un dibattito distorto sui dati, specie a libello locale. Quest’anno ‘Il Sole 24 Ore’ per la prima volta offre questa simulazione dalla quale scaturisce come il territorio riminese sia tra i cinque più ‘virtuosi’ in termini di sicurezza in Italia, pesato analiticamente il turismo”.