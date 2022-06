Rimini. Resta senza cocaina e picchia la moglie poi la aggredisce con un coltello

Picchiava la moglie e le tirava addosso di tutto quando il lavoro andava male o restava senza cocaina. Ennesima storia di gravi maltrattamenti familiari subiti da una donna che ha trovato il coraggio di raccontare tutto alla polizia in seguito all’ennesima aggressione del marito in quel caso armato di un coltello con lama lunga 25 centimetri. Un vicino aveva sentito le urla ed era intervenuto per primo in difesa della donna, in attesa dell’arrivo degli agenti di una Volante. L’uomo, fuori di sé si era scagliato anche contro i poliziotti pronunciando frasi minacciose: “Non mi fai paura, tu non sai chi sono io: bimbo del c… esci da casa mia, chi ti ha dato il permesso di entrare, sei l’ultimo dei poliziotti, sei uno zerbino”.Essendo un soggetto molto pericoloso e con diversi precedenti, il Gip in abbreviato lo ha condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione.