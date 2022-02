Rimini. Revocata la confisca della casa al bagnino-spacciatore

Condividi l'articolo

Lo scorso settembre a quattro anni dalla sua ultima seria disavventura con la giustizia (nel 2019 è stato solo segnalato perché trovato con pochi grammi di hashish per uso personale), la Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto e ottenuto il sequestro della sua casa ai fini della confisca e la misura della sorveglianza speciale per tre anni. Destinatario dei provvedimenti un noto ex bagnino misanese. Provvedimenti che però sono stati annullati dal Tribunale delle misure di prevenzione di Bologna. Tra le prove che hanno permesso all’uomo di non vedersi confiscata la casa intestata a una terza persona mentre scontava l’ultima condanna perché non era in grado di pagare il mutuo, l’anticipo di 35 milioni versato nel maggio del 2001 all’impresa edile all’atto del compromesso d’acquisto quando ancora dovevano essere posate addirittura le fondamenta. Dimostrazione secondo i giudici che l’acquisto è stato realizzato prima dell’inizio delle vicissitudini con la giustizia.