Rimini. Riaperta completamente l’A14

L’A14 tra Cesena e Imola è stata finalmente riaperta in seguito agli allagamenti che avevano costretto la sua chiusura, consentendo il transito dei veicoli da e per Bologna. Tuttavia, la situazione non è del tutto normalizzata: in alcune zone cesenati, forlivesi e ravennati, gli operai stanno ancora lavorando per ripristinare la sede stradale, pertanto si procede su una singola corsia, generando code e rallentamenti.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, invece, la circolazione resta interrotta per la maggior parte della giornata di venerdì e sono previste deviazioni e riduzioni del numero di corse per treni Alta Velocità, Intercity e Regionali che percorrono la linea AV e la linea convenzionale tra Firenze e Bologna, a causa degli effetti del maltempo e degli allagamenti sulla rete ferroviaria emiliana-romagnola.

Rallentamenti e cancellazioni si faranno sentire a lungo lungo la dorsale nord-sud, sull’asse Milano-Roma e Venezia-Roma. Resta interrotta anche la circolazione tra Faenza e Rimini e su alcune linee come Bologna-Ravenna, Ferrara-Ravenna-Rimini, Faenza-Ravenna e Faenza-Marradi. Alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Roma-Caserta-Foggia con un aumento dei tempi di percorrenza.

Tuttavia, la circolazione dei treni Intercity notte è garantita, anche se ci saranno deviazioni di percorso che potrebbero causare tempi di viaggio più lunghi del previsto, fino a tre ore. La situazione continuerà a essere monitorata e si spera che possa tornare alla normalità nei prossimi giorni.