Con la riapertura dei parchi pubblici, tornano ad essere fruibili anche le aree di sgambamento dedicate ai cani. Come in tutti gli spazi pubblici all’aperto, per i cittadini che accompagneranno il proprio animale, vigono le regole di condotta generali (divieto assembramento, mantenere il distanziamento fisico con le altre persone presenti e utilizzare la mascherina nel caso non fosse possibile tenere almeno un metro di distanza)