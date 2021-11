Rimini. Riapertura caso Pantani: Procura chiede gli atti secretati all’Antimafia

Da quando la procura riminese è tornata per la terza volta sul caso Pantani, nessuna delle rivelazioni fatte nel 2019 all’Antimafia ha trovato un solo riscontro. Ecco perché dopo aver raccolto la dichiarazione di Flavio Miradossa, il pusher del Pirata condannato in via definitiva a 5 anni di carcere, dalla stessa procura hanno chiesto alla Commissione di avere una seconda copia delle dichiarazioni secretate fatte a Roma dallo spacciatore. Il motivo? Vogliono controllare se i fogli arrivati dalla capitale al terzo piano del palazzo di giustizia di Rimini, sono esattamente gli stessi secretati o se per strada si è perso qualcosa di potenzialmente utile per il loro lavoro. Questo perché non è emersa una sola prova allo j’accuse del pusher che all’Antimafia ha “suggerito” di cercare la soluzione sul giallo di Marco Pantani seguendo la traccia dei soldi. Ma quali? Ora alla procura riminese non resta che guardare con attenzione il memoriale di 51 pagine consegnato dai nuovi legali di mamma Tonina, gli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi.