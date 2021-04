RIMINI. Riapertura delle spiagge, dichiarazione dell’assessore al Demanio Roberta Frisoni

“Con quasi tre settimane di anticipo rispetto alla data (15 maggio) indicata in prima battuta dal Governo. Al netto delle anomale e confusionarie modalità di comunicazione da parte dell’esecutivo, che troppe volte nelle ultime settimane hanno creato cortocircuiti e confusione che di certo non aiutano operatori, cittadini e amministratori, la spiaggia di Rimini è nelle condizioni di farsi trovare pronta per ripartire quasi nell’immediato.

Gli operatori balneari stanno completando i lavori di sistemazione degli stabilimenti, c’è ancora qualche duna di protezione della spiaggia che va rimossa, ma si sta correndo per garantire il prima possibile il servizio a riminesi e ospiti. Rimini dunque risponde in tempo reale alla possibilità annunciata dal ministro Garavaglia: ieri abbiamo avuto un confronto con l’assessore Corsini e con gli altri Comuni della costa condividendo una linea comune, mentre già martedì prossimo incontrerò le categorie per una riunione, convocata e fissata da diversi giorni, per definire la nuova ordinanza balneare comunale. Un’ordinanza che sarà redatta rapidamente – sulla scorta delle linee guida contenute nell’ordinanza regionale trasmessa ieri – per essere così operativi da subito. Anche quest’anno la nostra spiaggia sarà in grado di essere accogliente e attrezzata, in grado di offrire servizi di qualità e in piena sicurezza, così com’è stato nell’estate 2020”.