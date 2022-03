Rimini riapre a Pasqua all’insegna degli eventi, il Paganello torna ai livelli degli anni d’oro

Condividi l'articolo

Rimini riapre a Pasqua all’insegna degli eventi. Dopo due anni di forzata assenza, e una fase come quella attuale resa particolarmente difficile dal conflitto tra Russia e Ucraina, alcuni dei principali appuntamenti che storicamente hanno caratterizzato l’avvio della stagione degli eventi primaverili e di quelli sulla spiaggia, danno segnali di fermento, di voglia di tornare a muoversi, stare insieme a giovani di tutto il mondo.

A partire dal Paganello, il torneo internazionale di “Beach Ultimate” che sta per tornare con una grande edizione, caratterizzata da livelli di partecipazione in linea con quelli degli anni d’oro. Sono già 110 le squadre provenienti da tutto il mondo che si sono iscritte per tornare a Rimini con oltre 1500 ragazzi da Australia, Singapore, America, Nuova Zelanda, Canada, Libano. L’entusiasmo e la voglia di tornare a stare insieme è tanta, come testimonia il numero degli iscritti che porterà dal 16 al 18 aprile, per la 31esima edizione del Paganello, i migliori interpreti degli sport che si praticano con il frisbee a invadere la spiaggia dal bagno 34 al 42, coinvolgendo strutture alberghiere, ristoranti e attività turistiche.

E Rimini si fa trovare pronta, attrezzata, aperta, sicura, con i parchi tematici pronti ad accogliere i visitatori e un centro storico riqualificato con un fitto programma di visite guidate e di occasioni per scoprire il volto culturale della città.

Dopo un grande calendario di marzo contrassegnato della ripartenza degli eventi fieristici internazionali – come il Sigep (12 – 16 marzo) seguito da Beer & Food Attraction (27-30 marzo) e da Enada Primavera (30 marzo 1 aprile) e degli eventi sportivi come la Rimini Marathon (19 e 20 marzo), tra le festività pasquali e il ponte del 25 aprile, quest’anno il calendario offre la possibilità di approfittare di alcuni giorni di vacanza e di due lunghi weekend all’insegna dello sport, della cultura e della musica. Come la data zero del tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari a Rimini il 15 aprile. Nei giorni di festa tante le opportunità per scoprire gli spazi del polo museale della città, dal Fellini Museum, ai Palazzi d’arte contemporanea Part, alla Domus del Chirurgo e al teatro Galli, che resteranno aperti anche nei giorni di festa, per offrire un’ampia opportunità di ammirare le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee. Con la Pasqua e l’arrivo della primavera riaprono anche Fiabilandia e i Parchi Costa Edutainment della Riviera romagnola, Italia in miniatura, Oltremare e l’Acquario di Cattolica, con tante novità per grandi e piccoli.

“E’ chiaro che questi sono ancora giorni e settimane difficilissime- è la dichiarazione del Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad- ma anche con il perdurare di questa situazione dobbiamo trovare la convinzione, la forza e la fiducia per programmare un progressivo ritorno a una nuova normalità. Gli eventi e la riapertura del sistema turistico per la Pasqua rappresentano oggi un segnale di ottimismo, seppur cauto, che però va valorizzato”.

Ecco un’anticipazione degli appuntamenti delle festività pasquali, da giovedì 14 a lunedì 25 aprile:

14, 19, 21, 26, 28 aprile 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino di Palazzo del Fulgor

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor.

Il martedì vengono proiettati i capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, mentre il giovedì si possono vedere i documentari dedicati ai grandi registi del cinema italiano alternati ad alcuni dei loro film più significativi. Prossimi appuntamenti:

giovedì 14 aprile: Rassegna I coetanei – PARI E DISPARI di Sergio Corbucci (Italia 1978, 114’)

martedì 19 aprile: Rassegna Felliniana – I CLOWNS di Federico Fellini (Italia1970, 92’)

giovedì 21 aprile: rassegna I coetanei – LE COPPIE di Mario Monicelli, Alberto Sordi e Vittorio De Sica (Italia 1970, 118’)

martedì 26 aprile: Rassegna Felliniana – TRE PASSI NEL DELIRIO di Roger Vadim, Louis Malle e Federico Fellini (Italia/Francia 1968, 116’)

giovedì 28 aprile: Rassegna I coetanei – RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A RITROVARE L’AMICO MISTERIOSAMENTE SCOMPARSO IN AFRICA? di Ettore Scola (Italia 1968, 132’)

L’ingresso è riservato ai visitatori di FM Museum o al solo Palazzo del Fulgor al costo di 3 €

Ore 16.00 Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

15 aprile 2022

Rimini, Palazzo dello Sport (RDS Stadium)

Zucchero in concerto

Sarà l’RDS Stadium di Rimini a ospitare la DATA ZERO del tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari. La data zero anticiperà il Word Wild Tour 2022 di Zucchero, che partirà in primavera dall’UK e lo porterà sui palchi di tutto il mondo.

Biglietti in vendita sui circuiti TicketOne e nelle prevendite abituali.

Info: pulp concerti: 3290058054 www.friendsandpartners.it

15 aprile 2022

Rimini Teatro Galli

La Bayadère

Spettacolo conclusivo di un progetto di alta formazione dove allievi delle Scuole di danza, selezionati previa audizione, fanno parte del corpo di ballo del balletto di repertorio “La Bayadère”. I ruoli principali sono interpretati dai primi ballerini dell’Opera Nazionale di Bucarest, Rin Okuno e Robert Enache, e dalla ballerina solista dell’Opera Nazionale di Bucarst, Erika Yoshe. Ore 21.00 Ingresso a pagamento biglietteria su liveticket. Info: www.riminisidanza.it

15-18 aprile 2022

Rimini, Piazzale Fellini

Streeat Food Truck Festival

Musica e cibo da strada di qualità a due passi dal mare. Food Truck da ogni dove propongono le loro migliori specialità ed una selezione di birre artigianali, in un clima di festa garantito dall’accurata selezione musicale BARLEY ARTS.

Ingresso gratuito. Orario: venerdì dalle ore 18; sabato e domenica dalle 11 alle 01 e lunedì dalle 11 alle 24

15-16-17 aprile 2022

Rimini, Stadio Romeo Neri

Trofeo Adriatico

Rimini diventa punto di incontro per i team di tutta Europa che si incontrano a Rimini per il Torneo internazionale di calcio giovanile organizzato da Tropical Coriano.

Info: www.euro-sportring.com/it/trofeo-adriatico

16 – 18 aprile 2022

Rimini, spiaggia Marina Centro – Lungomare Tintori, ingresso da Piazzale Marvelli

Paganello 2022: Paga Inferno

Torneo Internazione Beach Ultimate

Rimini torna ad essere presa d’assedio dai dischi volanti del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia. Dopo il periodo di forzata assenza, il Paganello torna infatti nel tradizionale periodo pasquale con una nuova grande edizione. L’entusiasmo e la voglia di tornare a giocare in spiaggia è tanta come dimostrato dal numero degli iscritti: circa 1500 ragazzi si sfideranno sulla spiaggia di Rimini nel periodo di Pasqua, 110 le squadre provenienti da tutto il mondo, Australia, Singapore, America, Nuova Zelanda, Canada e ben due squadre Libanesi. Un evento all’insegna dello sport, dell’incontro fra giovani di tutto il mondo, della pace.

ingresso gratuito Info: www.paganello.com

17 – 18 aprile 2022

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Mostra mercato dell’artigianato handmade

Una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Info: artigianialcentro@gmail.com

20 aprile 2022

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Il giro del mondo in 80 corti

Evento itinerante con tappe a cadenza mensile, al termine delle quali si svolge la finalissima che si terrà a dicembre con una selezione di 80 cortometraggi, piccoli capolavori provenienti da tutto il mondo, tutti sottotitolati in italiano.

Ogni tappa vede la partecipazione del pubblico come giuria.

Ore 21.00 Ingresso libero. info: info@amarcort.it

22 – 24 aprile 2022

Rimini, teatro Galli

Masterclass del concorso internazionale Noureev

In vista della terza edizione del Concorso Rudolf Noureev, che si terrà a Rimini in luglio, sono programmate a Rimini due sessioni di Master classes dal 22 al 24 aprile e dal 9 al 12 giugno. A prendersi cura dei ragazzi, con un rigore ormai inusuale, sono proprio i danzatori e le ballerine che hanno avuto il privilegio di ballare direttamente con quel genio riconosciuto della danza che li ha formati e plasmati, le Etoiles e Docenti Charles Jude, Monique Loudières, Elisabeth Maurin e Wilfried Romoli. E’ attraverso di loro che passa oggi il testimone della “lezione Noureev” alle nuove generazioni. Info: www.concoursrudolfnoureev.org

24 aprile 2022

Viserba, Lungomare e piazza Pascoli

Epoca di Vino

Esposizione di auto d’epoca dagli anni 30 agli anni 80 e degustazione di vini attraverso l’evoluzione del mondo enologico. Il Raduno delle auto d’epoca prevede la sfilata fino al porto (ore 10.30). Spazio all’intrattenimento con lo spettacolo in piazza del comico Duilio Pizzocchi in una versione inedita e con la musica live che accompagnerà l’esposizione di auto d’epoca sul lungomare. A cura del Comitato turistico di Viserba.

Orario: dalle 10.00 alle 21.00. Info: www.viserba.com

24 aprile e ogni ultima domenica del mese (eccetto luglio e dicembre)

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d’Augusto

Rimini Antiqua

mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 9 alle 18.30. Info: riminiantiqua@gmail.com

24 aprile2022

via IV Novembre – Rimini centro storico

Domeniche ad Arte

Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica, in cui vengono esposti l’artigianato e l’hobbistica locale.

A cura dell’Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Orario: dalle 10 alle 19. Ingresso libero Info: assartisticamorripizzioli@legalmail.it

MUSEI & MOSTRE

Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM – Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Orario apertura sale del castello da settembre a maggio: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi.

Orari visita Palazzo del Fulgor: da martedì a domenica: 10 – 19; chiuso i lunedì non festivi.

Biglietti: intero 12 € – ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it

tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo

La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.

Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto.

Orario invernale: dal martedì al venerdì 10 – 13 e 16 – 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.

Chiuso i lunedì non festivi.

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it

tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale.

In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi

Ingresso a pagamento. Info: www.palazziarterimini.it

Fino al 25 aprile 2022

Rimini, Museo della Città

Francesca 2021

Tributo a Dante e a Francesca da Rimini nel VII centenario della morte del Poeta

La commedia immaginata: L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti

La mostra fa parte delle iniziative che Rimini dedica a Francesca da Rimini, il personaggio letterario più noto e amato della Divina Commedia diventato mito universale, nell’anno delle celebrazioni dantesche.

Attraverso venti preziose Commedie illustrate stampate dal XV secolo ai giorni nostri selezionate tra le più di mille edizioni antiche e moderne dell’opera dantesca, la mostra propone, in una narrazione attraverso le immagini, l’evoluzione del mito di Francesca da Rimini: dalle più antiche alle più recenti forme di scrittura illustrata come le graphic novel fino ai popup con realtà aumentata nella Commedia realizzata nel 2021 da Massimo Missiroli e Paolo Rambelli. Fanno da corredo all’esposizione le 111 splendide tavole litografiche realizzate nel 1850 da Franz Adolf Adolf Stürler. Accanto a rari incunaboli e alle preziose edizioni ottocentesche, compaiono anche oggetti d’uso quotidiano e curiosità. Il progetto Francesca 2021 è ideata da Ferruccio Farina, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi.

Ingresso gratuito. Info: 793851 musei@comune.rimini.it Info: www.francescadarimini.it

da sabato 9 aprile a domenica 8 maggio 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Fellini tra sogno e realtà: Il contributo fotografico di Rodrigo Pais

La serie d’immagini che compone la mostra, a cura di Glenda Furini e Guido Gambetta, testimonia alcuni passaggi importanti nella carriera artistica di Federico Fellini: Rodrigo Pais lo ritrae in strada, in occasioni pubbliche, nelle interviste, anteprime e premiazioni. Una sezione della mostra è dedicata agli eventi che hanno ispirato o che sono stati ispirati dal film La dolce vita.

Orario: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19. Ingresso a pagamento: solo Palazzo del Fulgor 3 € oppure è incluso nel biglietto del Fellini Museum. Info: 0541.704494 – 704496 cineteca@comune.rimini.it

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI

Tutti i sabati e le domeniche di aprile 2022

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo appena inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it museofellini@comune.rimini.it

Tutti i sabati di aprile 2022

Rimini, piazza Cavour

Visite guidate al PART Palazzi dell’Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. Ore 17.00 Durata 45 minuti. Costo: 6 €. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Tutte le domeniche di aprile 2022

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

17 – 18 e 24 – 25 aprile 2022

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Costo: 5 €. Durata 45 minuti. La domenica alle ore 11 e alle ore 17 nei giorni di Pasqua, lunedì dell’Angelo e 25 aprile. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

16 aprile 2022

Rimini, partenza dal Visitor center

Rimini City Tour

Il sabato di Pasqua si può partecipare al city tour di Visit Rimini, la visita guidata alla città prenotabile fino a pochi minuti prima di partire alla scoperta di Rimini in un affascinate viaggio nella città.

I Rimini City Tours si propongono camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontreranno i più suggestivi luoghi riminesi.

Ore 16.30. Info 0541.53399 www.visitrimini.com

16 aprile 2022

Rimini, partenza dal Cinema Fulgor

Rimini felliniana

Passeggiata culturale con ingresso al Cinema Fulgor e al Fellini Museum

Rimini è la città che ha dato i natali a Federico Fellini ed è la città dei sogni e del divertimento.

La visita guidata parte dal mitico Fulgor, il cinema frequentato fin da bambino da Fellini, impreziosito dalla scintillante decorazione ideata da Dante Ferretti. Si visiteranno poi entrambe le sedi del nuovo Fellini Museum, che mette in luce, con una modalità espositiva coinvolgente, l’opera e la figura di Federico Fellini, regista tra i più importanti al mondo.

Costo di partecipazione: €22 a persona (comprensivo di biglietto di ingresso al Fellini Museum, al Cinema Fulgor e del noleggio delle radioguide). Ore 15.30. E’ necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it

17 aprile 2022

Rimini, luogo di incontro: Arco d’Augusto

Rimini e il mare

Passeggiata culturale tra città e museo

Un percorso originale, che porta alla scoperta del legame tra la città di Rimini e le acque fin dall’epoca romana: si parte dall’Arco d’Augusto, accesso monumentale dell’antica Ariminum, e si fa tappa negli antichi luoghi della vendita del pesce, la Piazzetta delle poveracce e la Vecchia Pescheria, per poi dirigersi al Museo della Città, per ammirare alcune opere d’arte legate al mare. La passeggiata si concluderà nel pittoresco Borgo San Giuliano, tra le variopinte abitazioni un tempo dei pescatori. Costo di partecipazione: €16 a persona (comprensivo di ingresso al Museo e noleggio radioguide). Ore 16.00. E’ necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it

18 aprile 2022

Rimini, luogo di incontro: Chiesa di Sant’Agostino

Rimini mediovale

Passeggiata culturale con visita alla mostra “La Commedia Immaginata” al Museo della Città

Che aspetto avevo Rimini nel Medioevo? Una città vivace e dai colori luminosi, come quelli dei maestri della pittura riminese del Trecento, importante espressione culturale della Rimini dei Malatesta. Alla celebre famiglia dominante sul territorio riminese si lega Francesca da Rimini, protagonista del V canto dell’inferno di Dante. La figura di Francesca da Rimini si ammirerà al Museo della Città negli esemplari della Divina Commedia presenti nella mostra “La Commedia immaginata. L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti”.

Costo di partecipazione: €16 a persona (comprensivo di ingresso al Museo e noleggio radioguide).

Ore 15.15. . E’ necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it

tutto l’anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L’albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini.

Nove postazioni, dal giardino, alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Dopo un’importante opera di restauro della facciata e delle pareti esterne, l’albergo riapre il 18 febbraio 2022 per presentarsi al nuovo anno con rinnovato splendore.

Orario: libero, su appuntamento. Ingresso gratuito. Info: 0541 56000 info@grandhotelrimini.com

PARCHI TEMATICI

Fiabilandia, il parco dedicato ai più piccini, è il regno dei bambini per eccellenza immerso in 150.000 mq di verde. Qui fantasia ed immaginazione si fondono per regalare una giornata speciale a tutta la famiglia.

Per il periodo pasquale il parco è aperto tutti i giorni dal 14 aprile al 1° maggio con orario: 10 – 18.

Info: www.fiabilandia.net

Italia in Miniatura è il parco tematico simbolo di Rimini dal 1970, lo storico parco miniature con 273 miniature che riproducono con cura minuziosa il patrimonio architettonico italiano ed europeo. Per le vacanze pasquali il parco apre il 12/4 e prevede l’apertura giornaliera eccetto i lunedì non festivi per tutto il mese. Orario: 10 – 18

Info: 0541.736736 – www.italiainminiatura.com

Aperti anche Oltremare a Riccione, il grande parco per scoprire ed esplorare il pianeta ed il mare, con la Laguna dei delfini più grande d’Europa e l’Acquario a Cattolica dove è possibile ammirare tante specie marine, sia fauna che flora, in oltre 100 vasche espositive e quattro percorsi completamente al coperto.

Per le vacanze pasquali, Oltremare è aperto giornalmente dal 13 al 19 aprile e l’Acquario di Cattolica dal 14 al 19, con orario 10 – 18.