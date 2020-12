Mercoledì 23 dicembre riapre il ponte Novafeltria Maiolo. Terminati i lavori di messa in sicurezza, riapre domani dalle 9 in tempi record il ponte sulla SP 107, che da Novafeltria conduce a Maiolo. La chiusura era stata disposta lo scorso 9 dicembre in via precauzionale a seguito del cedimento della briglia a valle.