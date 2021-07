Rimini, Riccione. Sulle ali del Liberty passeggiata tra i villini

Condividi l'articolo









Domani si conclude in provincia di Rimini la terza edizione di Art Nouveau Week, manifestazione internazionale che dall’8 al 14 luglio di ogni anno celebra la corrente culturale e artistica Art Nouveau nelle sue più molteplici espressioni.

Il programma promosso dall’Associazione ITALIA LIBERTY è patrocinato dal MiC Ministero della Cultura, Enit, Council of Europe e Fondazione Italia Patria della Bellezza ed è rivolto a chiunque voglia immergersi nelle suggestive atmosfere dell’Art Nouveau, in Italia e all’estero tra visite guidate in ville, palazzi e giardini oltre a conferenze e mostre.

Il curatore della rassegna, Andrea Speziali, ha selezionato per la ricorrenza questa settimana poichè ogni giorno nasceva un protagonista del Liberty: dall’anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga, uno tra i protagonista del Liberty italiano, che di quello di Gustav Klimt, insuperabile artista della Secessione viennese, nonché di altri autori dello stile Liberty nati ogni giorno della settimana come ad esempio: Otto Wagner, Giovanni Michelazzi, Salvatore Gregorietti, William Henry Bradley.

Commenta così <<Riccione a inizi Novecento vede un fiorire di architetture votate alla modernità del tempo dal gusto Liberty, floreale per simboleggiare la borghesia di famiglie come i Pullè, Serafini, Antolini e Lodi Fé che hanno incaricato architetti di calibro, ad esemlio Mirko Vucetich per progettare la dimora in riviera. Una sorte più spinosa avviene a Rimini in cui solo l’imponente e sontuoso Grand Hotel dei Somazzi o il villino Cacciaguerra rappresentano decorazioni Liberty sormontando le ideologie stilistiche della giunta comunale imponendo l’adesione al movimento dell’Art Nouveau.>> Andrea Speziali

Domani, in provincia di Rimini è in programma una visita guidata in bicicletta alla riscoperta del Liberty dove si visitano anche le maioliche di Chini a Viserba e altri gioielli architettonici.

L’appuntamento alle ore 10:30 da villa Franceschi a Riccione, sede del Centenario della città. Grazie alla sensibilità del Comune il pubblico potrà ammirare gli interni grazie alla narrazione di Sara Andruccioli. La passeggiata prosegue a villa Pullè in corso di ristrutturazione e una visita a villa Lodi Fè. Speziali accompagnerà il pubblico anche nei villini più inedito come villa dell’Amarissimo in viale Diaz e la Galleria Montparnasse finemente affrescata. Da li si pedala fino a Miramare per visitare villa Haydeè, seguendo a Rimini con la visita nell’hotel Belvedere con decorazioni Liberty di pregio e altre ville in zona. La passeggiata termina al Grand Hotel di Rimini. Il percorso vede altre dimore che prevalentemente, causa covid si fruiranno dall’esterno con il racconto dell’esperto.

La partecipazione con la copia del libro sul Liberty in pdf è gratuita grazie alla sponsorizzazione di Banca Malatestiana. Obbligatoria la prenotazione via sms: 320 0445798 e info@italialiberty.it L’evento si potrà seguire in diretta nazionale su Clubhouse e profilo twitter di @andreaspeziali nel podcast in cui tutti possono intervenire e domandare.

PROGRAMMA: https://www.italialiberty.it/riccione_rimini_romagna_anw_2021_016/

