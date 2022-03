Rimini. Ricevuto in residenza comunale il ‘supertifoso’ del Rimini Calcio!

Una passione inscalfibile: da oltre 65 anni non si perde una sola partita – che sia in casa o in trasferta – e nella libreria di casa sua vanta l’intera collezione della rivista ‘Il Bianco Rosso’, il magazine ufficiale della Rimini Calcio, dal ‘73 fino ad oggi.

Una bella chiacchierata tra amarcord e aneddoti calcistici, conclusasi con una inaspettata sorpresa: il Direttore generale del Rimini Calcio, Franco Peroni, si è presentato in Municipio con la maglietta dei Biancorossi appositamente realizzata per il signor Migani, come gesto di gratitudine per il suo immancabile supporto dato alla squadra in questi anni.