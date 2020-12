Rimini. Ricominciano a salire i casi in Provincia e in Regione

In provincia i casi da coronavirus ricominciano a salire. Sono 159 i nuovi pazienti e sei i decessi, Rimini è così quarta in Regione per numero di contagi. Si tratta di 76 pazienti di sesso maschile e 77 pazienti di sesso femminile; 74 sintomatici e 79 asintomatici. I pazienti sono stati individuati 63 per sintomi; 73 per contact tracing, la maggior parte famigliari e già in isolamento al momento della diagnosi; 3 per test legati a ricovero; 4 per test di categoria; per 10 la pratica non è stata completata. Si possono stimare in circa 140 le guarigioni. Invece, rispetto ai decessi (oltre alla morte di un uomo di 74 anni residente in altra regione) si tratta di quattro pazienti residenti a Rimini (un uomo di 91 anni, un uomo di 84 anni, una donna di 89 anni e una donna di 90 anni), di una donna di 92 anni residente a Poggio Torriana e di un uomo di 79 anni residente a Bellaria – Igea Marina.