Rimini. Riconosce in strada il soggetto che gli aveva rubato l’Iphone: preso dai carabinieri

un cittadino ivoriano A., classe 1999, senza fissa dimora, è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato. L’uomo è stato riconosciuto da un turista della provincia dell’Aquila quale autore del furto del proprio I-Phone avvenuto la scorsa settimana. Il denunciante mentre passeggiava a Miramare aveva riconosciuto l’uomo che gli aveva strappato dalle mani il proprio telefono, segnalando la circostanza al numero di emergenza del 112, permettendo ai militari intervenuti di bloccare il sospettato che veniva poi accompagnato in caserma, per gli accertamenti del caso e poiché sprovvisto dei documenti.