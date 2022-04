Rimini. Rider consegna pizza in hotel e lo rapina

E’ andato a consegnare la pizza in un hotel e ha rapinato la reception: con queste l’accusa di rapina aggravata è così finito in carcere un 32enne brasiliano. Il “rider” una volta arrivato in albergo per effettuare una consegna, aveva subito dopo estratto una pistola e, tenendolo sotto tiro, si era fatto consegnare tutto il denaro della cassa, circa 550 euro. Il bandito si era poi dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. A metter i poliziotti sulla strada giusta è stata la segnalazione da parte del titolare di una pizzeria che riferiva di non avere notizie dalla serata precedente di un suo dipendente addetto alle consegne. Le indagini successive hanno inchiodato il soggetto alle sue responsabilità.