Rimini. Rientri da Spagna, Grecia, Croazia e Malta e delle assistenti famigliari: ecco come fare

Rientro dall’estero per assistenti famigliari (badanti) e da viaggi in Spagna, Grecia, Croazia e Malta: ecco le indicazioni operative dell’Ausl Romagna, a seguito delle disposizioni governative e della Regione Emilia Romagna.

Assistenti famigliari

A seguito del nuovo provvedimento adottato dalla Regione Emilia Romagna “Presa in carico da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica (DSP) della assistenti famigliari rientranti dall’estero”, il DSP dell’Ausl Romagna evidenzia che, le assistenti famigliari stesse (o le famiglie presso le quali prestano opera), provenienti da Bulgaria e Romania, così come già facevano quelle provenienti da Paesi extra Ue ed extra Shengen, hanno obbligo di autodichiarare il loro ingresso sul territorio nazionale contattando il Dipartimento, ai seguenti recapiti telefonici:

Per la Provincia di Ravenna: 335/6881319 – 335/7355317 in orari ufficio o mail a viaggiatori.ra@auslromagna.it

Per la Provincia di Rimini: 339/7720079 – 335/6424263 in orari ufficio o mail a estero.rn@auslromagna.it

Per la zona del Cesenate (Comuni di Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto, Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone): 0547/352090 – 338/3542508 in orari ufficio o mail a rientroviaggi.ce@auslromagna.it o prevenzione.ce@auslromagna.it

Per la zona del Forlivese (Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Forlì, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio): 0543/733540 – 0543/733580 – 338/3045543 in orari ufficio

Una volta ricevuta la comunicazione dall’assistente familiare, personale del Dipartimento contatterà la persona interessata e pianificherà l’esecuzione del primo tampone all’arrivo e del secondo tampone al settimo-decimo giorno o, comunque, entro la fine del periodo di isolamento.

Il Dipartimento verificherà, inoltre, le modalità di ingresso in Italia (trasporto aereo, ferroviario, marittimo, stradale) e l’idoneità dell’alloggio dell’assistente familiare, per consentire un adeguato isolamento.

Se queste condizioni non ci sono, il Dipartimento provvederà ad alloggiare l’assistente familiare nelle strutture alberghiere convenzionate, con costi a carico delle istituzioni. A tal proposito la Regione Emilia Romagna ha anche elaborato un apposito “Patto di corresponsabilità tra assistente famigliare e datore di lavoro”, che si trova qui allegato.

Rientri da Spagna, Grecia, Croazia, Malta

Per quanto riguarda, invece, le norme per chi rientri da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, vi sono varie possibili modalità, e la Regione ha precisato che comunque le persone in rientro non sono tenute a fare quarantena preventiva:

Obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, l’attestazione di aver effettuato, nelle 72 ore antecedenti l’ingresso sul territorio nazionale, un tampone risultato negativo;

Obbligo di sottoporsi a tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine se possibile (a questo proposito la Regione ha fatto sapere l’Aeroporto Marconi di Bologna si sta organizzando in questo senso);

Obbligo di comunicare al Dsp di riferimento dell’Ausl il proprio rientro per effettuare, entro 48 ore, un tampone.

Per dar corso a questa terza modalità è disponibile una piattaforma regionale: all’indirizzo http://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero è pubblicato un apposito modulo informatizzato da compilare e inviare.

Inoltre l’Ausl Romagna mette a disposizione i seguenti riferimenti:

Per la Provincia di Ravenna: 335/6881319 e 335/7355317 in orari ufficio o mail a viaggiatori.ra@auslromagna.it

Per la Provincia di Rimini: 339/7720079 – 335/6424263 in orari ufficio o mail a estero.rn@auslromagna.it

Per la zona del Cesenate (Comuni di Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto, Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone): 0547/352090 – 338/3542508 in orari uffcio o mail a rientroviaggi.ce@auslromagna.it

Per la zona del Forlivese (Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Forlì, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio): 0543/733540 – 0543/733580 – 338/3045543 in orari ufficio o mail a profilassi.fo@auslromagna.it

In allegato il modulo di autodichiarazione per il rientro da Grecia, Spagna, Malta e Croazia, sia per richiedere il tampone sia per comunicare di averlo già effettuato:

pdf Modulo rientro Spagna Grecia Malta Croazia (237 KB)

Per il rientro da altri Paesi esteri

Anche per il rientro da altri gruppi di Paesi (appartenenti agli Elenchi C, D, E e F dell’Allegato 20 del DPCM 7 Agosto 2020) sono previsti specifici obblighi, come indicato qui: Autocertificazione rientro da paesi esteri (emergenza covid-19)