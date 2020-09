RIMINI. Rifiuti solidi prendono fuoco all’isola ecologica di via Macanno, un’ora di lavoro per le squadre dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 15:30 del 17/09/2020 per incendio compattatore rifiuti solidi presso l’ isola ecologica HERA in via Macanno a Rimini. All’arrivo sul posto si e riscontrato che l’incendio riguardava il materiale all’interno compattatore. Pertanto si è provveduto ad individuare il punto esatto della combustione mediante termocamera ed a raffreddare tramite acqua sia l’interno del compattatore che le pareti esterne, mantenendo la zona in sicurezza, in attesa della motrice della ditta abilitata allo spostamento che ha permesso il progressivo svuotamento del compattatore e contemporaneamente il minuto spegnimento delle braci presenti all’interno. Sul posto 9 unita’ vf con una APS (autopompaserbatoio) e una autobotte con circa 8000 litri di acqua. Le operazioni si sono concluse dopo circa un’ ora di lavoro delle squadre.