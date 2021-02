Rimini. Riminese accoltellata: sulle tracce dell’assassino

Una ragazza di 29 anni, originaria di Rimini ma residente da qualche tempo in Salento, in Puglia, con il fidanzato, è stata uccisa, accoltellata alla gola. Si chiamava Sonia Di Maggio.

È successo, intorno alle 20 di oggi, lunedì 1 febbraio, a Minervino, in provincia di Lecce, in località Specchia Gallone, in via Pascoli, vicino alla Chiesa di San Biagio.