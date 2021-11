Rimini. Riminese premiato con Lech Wa??sa (Nobel e Presidente) all’Ambassador Day

Condividi l'articolo

RIMINI – Il giovane docente e artista di NFT riminese Andrea Speziali è stato premiato con l’alta onorificenza di “Ambasciatore dell’AMBIENTE ed ECOSOSTENIBILITÀ 2021” alla terza edizione dell’Ambassador Day tenutasi a San Pellegrino Terme (Bergamo) insieme all’ospite d’onore Lech Wa??sa, Premio Nobel per la Pace e Già Presidente della Repubblica di Polonia.

Si è trattato di un importante momento culturale e politico in cui le parole di Wa??sa hanno trovato spazio su La7 e sulle colonne del Corriere della Sera riguardo ai temi attuali e dell’Unione Europea.

Il Riminese Speziali è stato riconosciuto dal Presidente e comitato per aver contribuito al miglioramento della Sostenibilità, della qualità e della sicurezza ciascuno nel suo ambito di attività noto ai molti per aver coniato il marchio “Italia Liberty” sinonimo di valorizzazione, promozione e tutela del bello ma anche di attività culturali e sul turismo con visite guidate Liberty in tutta Europa come accade con la settimana “Art Nouveau week” dall’8 al 14 luglio di ogni anno. I numeri alla commissione tutti ben verificati parlano chiaro. Il successo del brand “The World Art Nouveau” si è recentemente confermato un interesse comune, basti vedere le insights sui social che raggiungono oltre 3 milioni di utenti nell’arco di un mese.

All’evento sono state premiate anche Aziende insieme a importanti volti della Ricerca e della Sanità con ospiti di livello Internazionale del mondo della cultura e dell’entertainment.

Tra gli ospiti annunciati, nel corso della serata: l’Ambasciatore italiano in Polonia Aldo Amati e il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, mentre a rappresentare gli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, il Vicario della Provincia di Bergamo, l’Uff. Pierluigi Russo e il Gr. Ufficiale Delegato per la Lombardia, Alberto di Maria. Il Sindaco Fausto Gallizzi e vice Vittorio Milesi.