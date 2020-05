Rimini. Rimini, bocciato il rendiconto finanziario del 2019. La Lega chiama in causa il Sindaco Gnassi: “venga a riferire con urgenza in consiglio comunale”

Rimini, 21 maggio. Dopo la bocciatura totale dell’organo revisore del Comune di Rimini del rendiconto dell’esercizio finanziario per l’anno 2019, il consigliere comunale della Lega, Matteo Zoccarato, chiama in causa direttamente il Sindaco Gnassi affinché: “venga a riferire in Consiglio con urgenza, già nella seduta di martedì prossimo. La città merita chiarimenti immediati su questa situazione anche perché la relazione dei revisori traccia un quadro ancor più allarmante riferendosi a periodi contabili ben antecedenti rispetto all’emergenza attuale.”

“Spiace peraltro evidenziare che la mole di rimostranze avanzate dalla Lega in tutti questi anni non solo fosse fondata, ma altresì avvalorata dall’assoluta insufficienza, in termini di coinvolgimento e collaborazione, degli stessi revisori nelle attività amministrativo/consiliari.”

Ufficio Stampa Lega Romagna