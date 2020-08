Rimini. Rimini Calcio, entra nuovo socio? Pronta l’ennesima rivoluzione in società

Indiscrezioni sul futuro del Rimini Calcio che dovrebbero venire svelate da qui ai prossimi giorni quando si capirà quanto sono fondate. A quanto pare l’attuale Presidente Rota sarebbe a un passo dal portare a termine un accordo con un importante imprenditore bresciano operante nel campo dell’energia per un graduale passaggio di mano della società. Tale imprenditore lombardo entrerebbe entro il 1° settembre con il 50% delle quote ed a fine campionato acquisirebbe l’intero pacchetto azionario. E il suo arrivo potrebbe portare a una rivoluzione dei ruoli in società. Staremo a vedere.