Il Rimini calcio vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Per quattro dei sette giocatori in quarantena nell’ultima settimana il tampone è risultato negativo due volte. E da qualche giorno i calciatori biancorossi si sono regolarmente riaggregati ai compagni per gli allenamenti al ‘Romeo Neri’ in vista dell’inizio del campionato. “Per due di loro – racconta il medico sociale Cesare Gori – il tampone è ancora positivo. Lo ripeteranno tra una settimana”.