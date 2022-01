Rimini. Rimini città dello sport: avanti nel 2022 con un ricco calendario di eventi sportivi nel pieno rispetto delle regole sanitarie

Condividi l'articolo

La dichiarazione dell’assessore allo Sport, Moreno Mares:

“In questa particolare situazione epidemiologica, che ha riacceso non poche preoccupazioni e timori nel mondo del lavoro e dell’economia, spesso rischiano di passare in secondo piano le ripercussioni e le difficoltà che sta attraversando il mondo dello sport che, spesso, deve cercare di sopravvivere e di restare in piedi con le proprie forze, senza grandi sostegni esterni.??

Una situazione non semplice, su cui però, come Comune di Rimini, abbiamo cercato fin da subito di dare delle risposte concrete e di reale aiuto, attivandoci con misure economiche ad hoc e provando sempre a dare una prospettiva futura al settore, consapevoli dell’importanza dello sport, come elemento centrale per la coesione e il benessere della nostra comunità.??

È partendo da questa precisa concezione che come amministrazione comunale vogliamo continuare a guardare con fiducia al futuro, per far sì che l’attività motoria non si fermi, con la programmazione da qui ai prossimi mesi di numerosi eventi sportivi di richiamo nazionale e internazionale, alcuni già in calendario, altri in predicato di esserlo. Il tutto, ovviamente, nel massimo rispetto delle regole anti-Covid, che seguiremo pedissequamente, facendoci trovare attrezzati e pronti.??

Il 25 gennaio, ad esempio, il Teatro Galli farà da cornice, dopo anni di stop, alla nuova edizione di ‘I Caschi d’Oro di Motosprint’, un grande evento in cui saranno premiati i piloti, manager e talenti che si sono distinti nel corso degli ultimi campionati di motociclismo. Un appuntamento che pone la città di Rimini al centro dell’attenzione del mondo in una disciplina che ben interpreta quell’amore per il ‘motore’ tipico del nostro territorio.

Ci saranno poi altri eventi sportivi già pianificati, quali ad esempio le Olimpiadi della Danza organizzate dall’Associazione FareDanza, il Trofeo Rimini Cup, prestigioso torneo internazionale di calcio e i Campionati italiani di KickBoxe, a cui si aggiungono diversi tornei giovanili regionali e nazionali di pallavolo, pallacanestro, calcio e altre attività che ci accompagneranno in primavera e questa estate, con un cartellone ricco e variegato, capace di includere molteplici discipline e pratiche.

È la dimostrazione di una città in movimento, che guarda allo sport come importante asset strategico ed economico del territorio, nonché come insostituibile palestra di crescita umana.??

Aria aperta, dinamismo, socialità: mai come in questi ultimi anni ne abbiamo colto l’indispensabilità per le nostre vite.??

È proprio alla luce di questa precisa concezione che fin dall’inizio della pandemia l’amministrazione comunale ha cercato di mettere in campo tutti gli strumenti possibili per sostenere e ridare slancio al settore, attraverso, ad esempio, il recente bando ‘voucher società sportive’ a favore delle realtà locali maggiormente penalizzate. Un investimento che rientra a pieno titolo nella nostra ferma volontà di dare continuità alle attività sportive e di evitare che alcune associazioni scompaiano dal panorama sportivo riminese da un giorno all’altro o vengano estremamente ridimensionate. In questa attività assume rilevante importanza il ruolo degli uffici comunali di riferimento dell’assessorato e della sua dirigenza.

Il mondo dello sport è fatto di atleti, allenatori, istruttori, tecnici, professionisti e appassionati che non vogliamo lasciare soli ed è per questo che auspico fortemente un maggior sostegno economico da parte del Governo. Un aiuto che deve avere come destinatari principalmente le società sportive e le famiglie in modo tale da consentire l’accesso allo sport ai giovani”.