Rimini, “Rimini summer pride”, c’è la data ufficiale

Sabato 7 agosto è il giorno del Rimini Summer Pride, la sfilata arcobaleno (sul lungomare)dal titolo: “Facciamo rumore”. Una dedica a Raffaella Carrà, icona gay recentemente scomparsa. “Il Summer Pride per tradizione si è sempre svolto l’ultimo sabato di luglio – si legge sulla pagina Facebook -. Quest’anno però a fine luglio ci sarà la Notte Rosa: proprio nel momento in cui i Pride sono particolarmente importanti per sostenere la Legge Zan dobbiamo fronteggiare le moltissime incertezze e dubbi per via della situazione sanitaria. Per questi motivi prima di annunciare il Pride abbiamo voluto la certezza di avere le collaborazioni più adatte per poter proporre una manifestazione non solo forte per richiamare la politica ai suoi doveri, ma anche bella e coinvolgente come nella tradizione di Rimini e del Summer Pride”. Per via del covid non è previsto alcun bagno di folla, i carri non ci saranno e la sfilata sarà sostituita da una “passeggiata” al tramonto.