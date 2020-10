Rimini. Rinaldini crea i ‘macaron’ omaggio al pittore Ligabue

Il pluripremiato maestro Pasticcere riminese Roberto Rinaldini ha creato per Fidenza Village una confezione a edizione limitata dei suoi celebri MacaRAL, omaggiando l’estro del Van Gogh italiano, Antonio Ligabue. MacaRAL sono meringhe morbide ripiene con creme leggere al burro o ganache al cioccolato, una personalissima rivisitazione dei macaron francesi e che richiamano, nel naming, la scala di colori RAL, a cui fanno riferimento architetti e designer di tutto il mondo. L’occasione per creare questa confezione speciale è rappresentata dalla retrospettiva che Parma ha dedicato ad Antonio Ligabue: in qualità di partner ufficiale della mostra “Ligabue e Vitaloni – Dare voce alla natura”, Fidenza Village ospita infatti l’opera capolavoro “Leopardo sulla Roccia”.