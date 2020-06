Rimini. RINFORZATI GLI ORGANICI DELLA POLIZIA DI QUESTURA E STRADALE

RINFORZATI GLI ORGANICI DELLA POLIZIA DI

QUESTURA E STRADALE

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli ha disposto l’assegnazione di 14 nuovi Agenti alla Questura di Rimini che, al netto di alcuni contestuali trasferimenti ‘’in uscita’’, determinano un potenziamento degli organici pari a 12 unità, che si aggiungono agli ulteriori 10 Agenti in prova recentemente destinati alla Questura.

Nuovi volti hanno arricchito anche l’organico della Sezione Polizia Stradale di Rimini. Due infatti sono stati gli agenti assegnati all’ufficio della specialità della ‘’Perla verde’’.

Tutti i nuovi poliziotti, giunti scaglionati in diverse giornate da svariati uffici della Polizia di Stato di tutta Italia, sono stati accolti dal Questore della provincia di Rimini, Francesco De Cicco, che ha dato loro il benvenuto ed augurato buon lavoro.

Il Questore rafforzerà, con queste nuove risorse, gli equipaggi di volante e tutti i vari servizi che durante la stagione estiva si renderanno necessari per il controllo del territorio del centro storico della città capoluogo, delle zone periferiche ove sono segnalate criticità, e lungo la fascia costiera da Bellaria Igea Marina a Riccione dove maggiore sarà l’afflusso di turisti.