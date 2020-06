Rimini. Rintracciato ed espulso immigrato pregiudicato

Nella giornata di ieri, 23 giugno 2020, è stato rintracciato da personale della Questura di Rimini un cittadino albanese di 35 anni, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, armi e immigrazione clandestina.

Lo straniero era già stato colpito recentemente dal Decreto di Espulsione, ma aveva pensato bene di continuare a trattenersi illegalmente sul T.N., nonostante l’invito ad allontanarsi autonomamente dal Paese entro i successivi 7 gg.

Data la pericolosità del soggetto, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini con la collaborazione di personale della locale Digos, ha nuovamente rintracciato la persona richiedendo ed ottenendo un nuovo decreto di espulsione e, in esecuzione dello stesso, ha condotto l’immigrato presso il C.P.R. di Gorizia – Gradisca d’Isonzo, per la successiva espulsione coattiva in Albania.