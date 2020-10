Rimini. Rintracciato in un albergo chiuso da anni, gravato da un ordine di carcerazione

Rintracciato in un albergo chiuso da anni, gravato da un ordine di carcerazione: arrestato dalla Polizia di Stato

Nelle prime ore della mattina di ieri una pattuglia delle volanti della Questura di Rimini, durante l’attività di controllo del territorio, ha rintracciato, presso una struttura alberghiera chiusa da diversi anni, un giovane albanese di 21 anni, privo di qualsivoglia documento utile alla sua identificazione.

Lo straniero, senza fissa dimora, è stato accompagnato in Questura e sottoposto ai dovuti controlli, al termine dei quali risultava avere diversi precedenti penali e pregiudizi di Polizia in ordine ai reati contro il Patrimonio, Persona, Pubblica Amministrazione nonché per stupefacenti.

In più era destinatario di un’Ordinanza di aggravamento della misura cautelare personale, emessa a suo carico nello scorso agosto dal Tribunale di Rimini, trasformatasi in custodia cautelare in carcere.

Il ventunenne T.P. ha dimostrato una totale insensibilità alle prescrizioni imposte e una completa incapacità di autocontrollo, tale per cui l’inasprimento del provvedimento è risultato necessario e per tale motivazione veniva associato alla locale casa circondariale “Casetti”.