Da ieri e per le prossime settimane verranno consegnati più di ventimila bulbi in diversi quartieri di Rimini grazie ai volontari dei gruppi Ci.Vi.Vo. e ai ragazzi di Tulips (una start up romagnola che si occupa di consegne a domicilio): fiori coloratissimi, profumati che hanno la caratteristica di moltiplicarsi l’anno successivo, adatti per essere piantati sia in cassetta, sia in terra. Sono una ventina i quartieri della città che hanno aderito immediatamente al progetto: da Viserba a Miramare, da Santa Giustina fino a Gaiofana, passando per Marina Centro e San Giuliano Mare.

I bulbi saranno affidati ai singoli referenti di quartiere e ai gruppi C.Vi.Vo. che potranno scegliere se far fiorire un’area comune, un’aiuola, una scuola, i balconi o una piazza, come è stato fatto a San Giuliano Mare nella zona del lungofiume e Piazza della Balena o se consegnarli ai singoli residenti come è stato fatto a Borgo San Giuliano. Aspettando la prossima edizione di Giardini d’Autore, in programma dal 14 al 16 maggio a Rimini – Piazza sull’Acqua Ponte di Tiberio – Borgo San Giuliano, Rimini riparte anche dai fiori, dalla natura e dalla bellezza.