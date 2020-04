Rimini. Riparte domani il cantiere della scuola elementare Montessori

La decisione è stata presa in seguito all’esito positivo del sopralluogo sul cantiere di via Cuneo, avvenuto questa mattina tra tecnici del Comune di Rimini e della ditta Subissati. La ripresa del cantiere è finalizzato alla messa in sicurezza e sistemazione dell’area esterna, alla rimozione dei casseri di fondazione e dei puntelli di sostegno, il cui perdurare può comportare rischi di incolumità pubblica. Il sopralluogo è stato anche l’occasione per richiamare gli obblighi in capo al datore di lavoro di garantire l’applicazione delle misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività, alla luce della nuova regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.