Rimini. Riparte l’attività della scuola vela del Club Nautico Rimini

Sono state presentate le date dei nuovi corsi vela del Club NauticoRimini riservati ai giovani che vogliono avvicinarsi o perfezionare laconoscenza del mondo della vela: queste le date.

A: 15 giugno / 26 giugno

B: 29 giugno / 10 luglio

C:13 luglio / 24 luglio

D:27 luglio / 7 agosto

E: 10 agosto / 21 agosto

F: 24 agosto / 4 settembre

Il Club Nautico Rimini, punto di riferimento del mondo legato al mare

della città romagnola, anche quest’anno presenta, seppur con un leggero

ritardo dovuto alle normative anticovid, applicate peraltro in maniera

scrupolosissima, i suoi rinomati corsi vela, tenuti da istruttori

federali diventati famosi per le qualità tecniche ma anche per l’abilità

nella gestione dei giovani che si avvicinano a questo interessante

mondo. Infatti i corsi diventano gioco e divertimento, mantenendo

contenuti tecnici di alto livello che consentono a questi giovani di

iniziare un percorso spesso ricco di soddisfazioni. Esempio ne è Giacomo

Musone, attualmente in lizza per la partecipazione olimpionica su Laser

Standard o Luca Rosetti, che recentemente ha avuto un piazzamento

eccezionale nella Mini Transat 2019.

Per qualsiasi info si può contattare la segreteria del club al numero

0541 26520.