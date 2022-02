Rimini. Riparte mercato immobiliare: in zona sud i prezzi sono i più alti

Condividi l'articolo

Mercato immobiliare in grande spolvero in provincia di Rimini a quanto emerge dall’osservatorio nazionale a cui partecipa anche la Federazione Italiana Mediatori e Agenti d’Affari riminese. Da gennaio a giugno 2021 si sono registrati 2.138 rogiti, con un incremento del 53,8% rispetto al primo semestre 2020, in linea con gli incrementi regionali e nazionali. L’area del Comune di Rimini rappresenta il 42,1% del mercato immobiliare provinciale residenziale e nel primo semestre 2021 ha fatto registrare 900 rogiti (+41,6%). L’exploit maggiore lo ha avuto però la macroarea Riviera Sud (Cattolica, Misano Adriatico e Riccione) con una crescita di quasi l’82% (569 rogiti). “Un ritorno al trend positivo pre pandemia” commenta il presidente di FIMAA Rimini, Nello Salvati. Per contro si registra un lieve calo, definito fisiologico, dei valori degli immobili su tutta la provincia. Rientra nel progressivo sgonfiamento della bolla immobiliare partita nel 2010. La quotazione media provinciale si attesta in 2.241 €/m2 e risulta in discesa di appena l’1,64% rispetto al 2°semestre 2020. A scendere maggiormente sono le quotazioni delle case in Valmarecchia (Santarcangelo, Poggio Torriana e Verucchio) che registrano un -2,62% e in Alta Valmarecchia (-2,45%), seguite da Rimini capoluogo (-1,89%). La zona Riviera Sud, con i suoi 3.170 €/m2 si conferma la più costosa, nonostante un calo dell’1,18% sul semestre precedente. Nell’ambito del Comune di Rimini, le transazioni numericamente maggiori si sono registrate nell’area periferica “Corona urbana” (201 nel semestre, con un +42,5% sul secondo semestre 2020) mentre in percentuale, la zona in cui si sono firmati più rogiti è stata quella del lungomare Di Vittorio, tra piazzale Toscanini e piazzale Croce (+233,1%). Tutte le zone di Rimini portano il segno più, tranne le flessioni di Torre Pedrera monte (-40,7%), San Vito e Corpolò, entrambe a -16.,7%, Viserba e Viserbella (-15,3%), Borgo San Giuliano (-0,3%). Nel Comune capoluogo nel primo semestre 2021 ci sono stati il 41,6% di rogiti in più sullo stesso semestre del 2020 e i prezzi delle case, in generale, sono scesi del 2,1%.