RIMINI. Riqualificazione delle reti acquedottistiche nelle vie Ortaggi e Chiavica nel Borgo San Giuliano

Sono iniziate oggi (lunedì 31 gennaio) le operazioni di preparazione del cantiere per la riqualificazione delle reti acquedottistiche nelle vie Ortaggi e Chiavica nel Borgo San Giuliano di Rimini.

L’intervento complessivo, che comporterà un significativo miglioramento in termini di resilienza ed efficienza dell’attuale sistema idrico grazie alla sostituzione di tratti di rete oramai obsoleti, e degli allacci ad esse collegati, comporterà un investimento di quasi 200 mila euro.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, che avranno una durata di circa 60 giorni, e minimizzare i disagi alla viabilità, i lavori procederanno per stralci funzionali e aree di cantiere limitate, con predisposizione di chiusure parziali al traffico veicolare garantendone comunque il transito pedonale.

Saranno inoltre indicati eventuali percorsi alternativi tramite apposita cartellonistica.

In caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.