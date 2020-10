Rimini. Riqualificazione impianti sportivi: nuovo parquet in legno alla palestra Briolini di San Giuliano

Un progetto eseguito dal Comune di Rimini, tramite la società in house Anthea S.r.l., dell’importo di circa 55 mila euro, che ha visto la realizzazione di una pavimentazione sportiva indoor in legno massello da 22 mm. Insieme al nuovo parquet in legno – certificato FIBA per impianti per il gioco del basket e pallavolo – è stata fatta anche la tinteggiatura di rosso delle aree da gioco del basket, del centrocampo e del bordo campo e la tinteggiatura delle pareti interne dell’intera palestra.

L’intervento è stato poi completato con una manutenzione straordinaria agli infissi esterni della palestra (porte e finestre). La nuova pavimentazione risponde anche ai recenti requisiti tecnici antincendio, alla quale la palestra è stata oggetto di adeguamento normativo durante la pausa estiva del 2019.