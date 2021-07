Rimini. Rischia di annegare per aiutare una donna in difficoltà durante il bagno

Condividi l'articolo









Nel tardo pomeriggio di ieri una ragazza di 29 anni di origine asiatica si è trovata in estrema difficoltà mentre faceva il bagno a circa 150 metri dalla riva. In suo soccorso è intervenuto un turista inglese di 56 anni che stava nuotando a poca distanza. Il salvataggio però non è andato come sperato, tanto che entrambi hanno rischiato di annegare. Fortunatamente le loro grida di aiuto sono state sentite dal bagnino di salvataggio che ormai fuori servizio stava facendo surf. L’inglese e la ragazza asiatica sono così stati portati a riva con il moscone di emergenza. L’uomo è apparso in condizioni peggiori, seppure sempre cosciente. Sul posto il 118 ma nessuno dei due bagnanti sarebbe in pericolo di vita.