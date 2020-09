Un uomo di 38 anni, moldavo, è stato salvato ieri dal salvataggio all’altezza del bagno 13 e 14 di Marina centro. Dopo ben 8 tentativi di rianimazione l’uomo ha finalmente ripreso a respirare. Poi sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale. Intanto nelle ultime ore è arrivato il via libera da parte dei comuni di Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano e Cattolica per il prolungamento del servizio di salvamento fino a domenica 20 settembre.