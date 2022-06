Rimini. Rissa col cannibale: dimessa la vittima a cui è stata staccata falange a morsi

Rissa con protagonista il cannibale: a scatenarle una vicenda di ragazze, come emerso inizialmente. La vittima della violenza del coetaneo nigeriano, un albanese di 26 anni, è stato dimesso dall’ospedale Infermi di Rimini. Il giovane è finito martedì notte in ospedale dopo che il suo avversario gli aveva staccato a morsi la falange di un dito della mano destra, durante la scazzottata, per poi ingoiarla. Il nigeriano domani comparirà davanti al gip del Tribunale di Rimini.