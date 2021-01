Rimini. Rissa con coltello fra ragazzini senza mascherina: all’arrivo dei carabinieri si dileguano nel parco

A Rimini, in via Euterpe, nel pomeriggio di martedì scorso alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un gruppo di giovanissimi, senza mascherina, che ascoltavano musica ad alto volume nei pressi del cinema Astoria. Poco dopo però qualcuno è arrivato alle mani ed è stato lanciato l’allarme anche per la presenza di un coltello o taglierino. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, ma all’avvicinarsi delle auto di servizio i giovani, per lo più minorenni, sono scappati in direzione del parco vicino tanto che nessuno di loro è stato identificato.