Rimini. Rissa piazza Cavour, arrestato peruviano

La polizia ha arrestato un peruviano 28enne come parte di un gruppo di stranieri che hanno aggredito e rapinato due 50enni nella piazza Cavour a Rimini lo scorso marzo. Il sospetto, noto alle autorità, è stato incastrato grazie alle telecamere di sorveglianza del centro storico. Secondo l’Arma, era il leader del gruppo ed è stato accusato di condotte estremamente gravi. È stato portato in caserma per l’interrogatorio di garanzia dopo essere stato trasferito nelle prigioni “Casetti”. Gli investigatori stanno ancora cercando di identificare gli altri componenti della banda di sudamericani responsabili dell’aggressione.