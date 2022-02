Rimini. Risse fuori controllo: arrivano gli “street tutor”

Condividi l'articolo

Risse fuori controllo in centro: il Comune mette in campo i cosiddetti “street tutor”, vale a dire professionisti in grado di prevenire i conflitti all’esterno dei locali, nelle aree più delicate della città, dove la movida e i giovani possono finire fuori controllo.

La Regione ha stanziato oltre 3 milioni e nel 2021 ha finanziato 31 progetti dedicati a sicurezza, prevenzione della criminalità e disordine urbano. La provincia di Rimini è stata “premiata” con 297.500 euro per finanziare due progetti presentati dal Comune capoluogo e quello di Bellaria Igea Marina.

Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e sicurezza del centro storico, con una specifica attenzione a piazza Cavour e alla zona della Vecchia Pescheria e le vie limitrofe, corso d’Augusto, piazza Tre Martiri, Arco d’Augusto, l’invaso Ponte di Tiberio, Borgo marina, Parco del Mare, Lungomare Nord, marina centro, Lungomare Sud. In particolare, è programmata la sperimentazione, in accordo con la Prefettura, della figura degli “Street Tutor”, in un’azione di mediazione sociale e prevenzione dei rischi nelle aree e negli spazi pubblici adiacenti ai pubblici esercizi nello specifico contesto dell’attività di prevenzione dell’epidemia Covid.

Il progetto prevede lo sviluppo contestuale di una strategia di manutenzione e incremento del locale sistema di videosorveglianza sia nella zona dell’invaso Ponte di Tiberio che presso i varchi di accesso alle aree di rilevanza storico- ambientale. Il costo totale è di 207mila euro e la Regione assicura un contributo di 165.500 euro.