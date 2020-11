Rimini. Ristorante riminese fra le migliori pizzerie d’Italia per la stagione 2020/2021 (Gambero Rosso)

Buone notizie per Il Cortile in Centro di via Sigismondo a Rimini. Il locale, aperto da ottobre 2017 da Thomas Agostini insieme allo chef Ivan Signoretti, è stato riconfermato da ‘Gambero Rosso’ nella sua guida dedicata alle migliori pizzerie d’Italia per la stagione 2020/2021.

Una bella riconferma da 'Gambero Rosso' nella sua guida dedicata alle migliori pizzerie d'Italia per la stagione 2020/2021! . Un nuovo grande risultato per la terza volta consecutiva. Avere i 2 spicchi ed essere considerati nuovamente dal 'Gambero Rosso' tra le migliori pizzerie nazionali ci riempie di orgoglio. Impegno e dedizione, una ricerca continua nella qualità dei prodotti e tanta passione ci caratterizzano da sempre. DOPO IL DPCM Il dpcm del 25 ottobre non ci ha fermato: abbiamo potenziato il servizio di asporto e di consegna a domicilio. L'area di azione per la consegna delle pizze (anche gourmet) va da Rivazzurra a Viserba, fino a Vergiano e Spadarolo. E' possibile ordinare tutti i giorni dalle 19 alle 22, oppure ritirare direttamente al locale dalle 19 alle 23 (cel. 3275959602). LE NOVITA' DEL CORTILE A partire da sabato 7 novembre, tutti i sabati del mese Il Cortile in Centro resterà aperto dalle 12 alle 18, con i servizi di caffetteria, pranzo, aperitivi. Dalle 15.30 pizza alla teglia gratis per tutti!