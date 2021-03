Rimini. Ristoranti comunque aperti, Paesani (Mio) invita il Prefetto di Rimini al dialogo

IN PROFONDITÀ NON SOLO IN SUPERFICIE..

Noi, abbiamo lanciato l’ inno alla ripresa del lavoro #iolavoro in un giorno in cui, ad oggi, NON È ILLEGALE LAVORARE..

PAESANI INVITA IL PREFETTO AL DIALOGO. NOI DENTRO LA LEGALITA’, PARLIAMONE.

Rispondiamo alle dichiarazioni attribuite al Prefetto, e scriviamo attribuite in quanto non abbiamo letto virgolettati, facendogli notare che noi siamo quelli che hanno bloccato la precedente iniziativa IO APRO. Lo facemmo per opportunità politica, in quanto nel bel mezzo di una crisi di Governo e per rispetto della legge che, seppur ampiamente dimostrato illeggittima, abbiamo sempre e comunque rispettato. Il nostro invito IO LAVORO viene rivolto, invece, ad operatori ed opinione pubblica nel primo giorno successivo alla fine del DPCM, ergo a tutt’oggi all’interno della piu’ totale legalità.

Sua Eccellenza, chi le parla è un umile lavoratore che si sforza nel suo piccolo di squarciare un silenzio indecente ed assordante. Settimana scorsa Lei assieme ai rappresentanti delle Istituzioni territoriali ha firmato un protocollo per la legalità che stride in maniera anacronistica con una drammatica realtà del mondo delle imprese ogni giorno, da quattordici mesi, ignorata dal Governo. Possiamo scrivere tutti i buoni principi ed anche il libro dei sogni ma a poco serve se nei fatti queste buone volontà vengono disattese lasciando gli imprenditori in un vicolo cieco da cui potranno uscire solo con il ricorso all’usura, al capitale di riciclo o al suicidio.

Abbiamo grande fiducia in Lei, Prefetto, ed ogni volta che le Forze dell’Ordine si presentano nei Nostri locali le accogliamo sereni e fiduciosi in quanto dimostrazione che lo Stato c’è.