Rimini. Ristoratore fa lavorare dipendente in nero: finisce ricattato, minacciato e vittima di estorsione

Per non perdere l’indennità erogata una tantum dal Governo per i lavoratori in somministrazione di cui era beneficiario, più e più volte ha rifiutato l’offerta del proprio principale di firmare un regolare contratto d’assunzione. Ma quando il ristoratore lo ha licenziato ha cercato in tutti i modi di far fruttare l’essere stato un dipendente in nero. Ed ha iniziato a ricattare l’ex datore di lavoro che nel frattempo lo aveva regolarmente assunto il quale stanco delle continue minacce ha deciso di presentare una denuncia-querela alla Procura della Repubblica per estorsione. Gli ultimi inquietanti episodi, quelli che l’hanno convinto a presentare la denuncia pur sapendo di poter incorrere in sanzioni per aver fatto lavorare il 39enne in nero, sono avvenute a cavallo tra il 24 e 25 febbraio. Prima una raffica di messaggi minacciosi e telefonate seguito dal danneggiamento della propria macchina. Se è stato lui lo si potrà stabilire visionando le telecamere del parcheggio.