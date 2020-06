Rimini. Ristoratore finisce in carcere: continuo stalking alla ex

I tentativi di avvicinare e contattare ancora la moglie gli sono costati cari ed è così finito in carcere. Un aggravio delle misure già in essere visto che il soggetto era già ai domiciliari in attesa del processo. È titolare di un bar-ristorante nella zona di Rimini nord e seguiva un percorso psicologico per superare le crisi di rabbia che lo avevano messo nei guai in passato con la moglie. Poteva dunque lavorare. Ma la gelosia lo ha rimesso nei guai: sarebbe stato colto da malore quando i carabinieri gli hanno notificato l’ultimo provvedimento.