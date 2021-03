Rimini. Ristoratori pronti ad aprire comunque dopo Pasqua

Con te ho condiviso anche alcuni percorsi. Tu, pochi lo sanno, ma è giusto ribadirlo.. Nel momento più DRAMMATICO della vita, dimostrasti SENSIBILITÀ ED UMANITÀ che non dimentico.

Come il momento.

I miei non sono attacchi personali. Ma consigli ad un amico. Magari pungenti! Magari ruvidi.

Persone oneste che lavorano e lo hanno sempre fatto, come i genitori, come i nonni.

A me pare che voi, in fondo in fondo, al di là delle

Dichiarazioni solidali, è degli appelli NON CREDIATE CHE LA SITUAZIONE CHE VI VIENE RAPPRESENTATA SIA REALE!

Pensate sia il solito .. come lo chiamate .. “pianto del Bagnino”.

E questo non solo è iniquo, dimostra mancanza di percezione, che è peggio!