Rimini. Rivolta dei residenti per parcheggi carenti e modalità accesso in ztl a Rimini nord

Esplode la questione parcheggi e viabilità all’interno della Ztl nell’area di Rimini nord a ridosso del Parco del mare. Segnalate le difficoltà di chi deve andare dai genitori residenti nella Ztl, oppure di chi possiede una seconda casa e voglia fare parcheggiare nella propria abitazione amici e parenti in visita. Inoltre La Ztl è stata divisa per aree ed è vietato il libero accesso nella frazione confinante dove molti hanno il medico di famiglia ad esempio. Per non parlare della carenza di posti auto.