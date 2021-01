Rimini. Riziero Santi: “Niente aumento biglietti Start”

Chi sostiene che stamani, nell’Assemblea di Start Romagna, si sia votato l’aumento dei biglietti del trasporto pubblico locale – dichiara il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi – dice una cosa non vera. Falsa. Questa mattina si è votato il piano industriale di Start Romagna, gestore del servizio di trasporto pubblico locale. Un’ipotesi di gestiore inserita nel piano industriale non è un aumento. Le tariffe sono decise in sede istituzionale ed è un argomento che non abbiamo nemmeno affrontato e che non è all’ordine del giorno”.