Rimini. Riziero Santi su facebook: “mi sono negativizzato”

Il presidente Santi esulta su facebook per essersi finalmente negativizzato. Ci tiene poi a puntualizzare di non essersi ammalato gravemente grazie al vaccino. C’è però chi non manca di fargli notare che anche senza vaccino ha avuto i sintomi di una normale influenza. E chi ha aggiunto di avere avuto ‘reazione avversa importante’ da vaccino.

NEGATIVIZZATO!

Ho appena ricevuto per email il certificato dall’Ausl di conclusione del periodo di isolamento per positività da Covid. Ottimo il servizio Ausl “fai da te” che consente, con tampone acquistato in farmacia e fascicolo personale elettronico, di fare tutto (apertura e chiusura isolamento) da solo in tempo reale, senza nemmeno dovere uscire di casa. Quanto alla malattia grazie al vaccino si è trattato di una influenza, anche senza febbre.

Riziero Santi